خائف من الصلع؟ خزن شعر اليوم للمستقبل بهذه التقنية! (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

اذا كنت تعتقد بأنك ستصبح أصلعاً في المستقبل، وخائف حقاً على فقدان شعرك اليوم ، فلا داعي للقلق ، وتوجه فوراً لحفظ شعرك بالمستودعات الخاصة .

فقد ابتكر باحثون بريطانيون، تقنية طبية جديدة تتيح للإنسان أن يزيل بصيلات من شعره ويحتفظ بها في المختبر حتى يعود إلى استخدامها في فترة لاحقة تفاديا للإصابة بالصلع.



هذه التقنية الثورية ستكون متاحة ابتداءً من السنة المقبلة حسبما قال العلماء.

عملية حفظ الشعر تتم بأخذ بصيلات الشعر من الرأس وحفظها في المختبر حيث يتم جعلها تتكاثر ، لسنوات ، وفي حال بدأ الشخص بفقدان شعره ، يمكن حينها إعادة زرعها في رأسه مجدداً .

عمليات التخزين تتم في درجة حرارة تقل 150 درجة مئوية، ولن تكون رخيصة بحسب المصدر لأنها تجري في عدة مراحل، وقد تكلف آلاف الدولارات.

وأوضح ، بسام فرجو مدير شركة "هير كلون" لعلاجات الشعر أن أهمية هذه الطريقة تكمن في قدرتها على إنعاش الشعر وجعله يتكاثر، أما الوقت فهو غير مهم، لأن الشعر سيكون متوفرا على الدوام في المختبر.

وتنتظر الشركة موافقة السلطات حتى تبدأ تقديم خدمتها للراغبين بحفظ شعرهم للمستقبل .

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