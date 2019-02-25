جربوا حساء العظام.. صديقك في الصحة والمرض!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اختيار عيش حياة صحية ، ليس بالأمر الصعب ، قد تظن أن الطعام الصحي صعب التحضير أو يحتاج للكثير من المكونات و لكن في الحقيقة هناك العديد من الأطباق الصحية السهلة والسريعة لتحضريها وفوائدها لا حصر لها ، اليوم نقدم لك شوربة العظام ، إضافة إلى طعمها اللذيذ، فإن العناصر الغذائية المختلفة الموجودة في عظام الحيوانات والطيور مثل الأبقار والدجاج تحتوي على العديد من الفوائد منها حلول للمشاكل الهضمية بأنواعها، وتقوية جهاز المناعة، كما تساعد أيضاً على حرق الدهون وفي الحصول على نوم أفضل.

شوربة العظام غنية بالكولاجين والمعادن والفيتامينات الأخرى المفيدة أيضاً، ولها تأثير رائع على صحة البشرة والشعر والمفاصل“

الشوربة تحتوي على أنواع المعادن سهلة الامتصاص، مثل: الكالسيوم، والمغنيسيوم، والسيليكون، والكبريت، والفسفور، وتفيد الجسم من الداخل إلى الخارج.

اليك تفصيلاً بالفوائد

صديقة الأمعاء

إن فوائد هذا الحساء للمعدة لا تقتصر فقط على تسهيل عملية الهضم والتي هي من خصائص مادة الغليسين الموجودة بها، ولكنها أيضا تساهم بشكل كبير في تخفيف آلام المعدة وفي مداواة وتقوية الغشاء الداخلي بها، وهذا يساعد على تجنب العديد من المشاكل الناجمة عن ضعف الغشاء الداخلي للمعدة مثل الحساسية، ومتلازمة ارتشاح الأمعاء.

مقاومة للشيخوخة

عندما يأتي ذكر مادة الكولاجين، يجب أن يتبعه ذكر المظهر الشاب للأظافر والشعر، ولذلك يلقبون شوربة العظام بأنها أفضل من البوتكس، وذلك يرجع إلى أن مادة الكولاجين من المواد سهلة الهضم وينتفع بها الجسم بشكل فوري، كما تساعد في حل الكثير من مشاكل البشرة، بما في ذلك من التقليل من السيلوليت وعلامات التمدد، والتعزيز من خلايا البشرة.

تقوي جهاز المناعة

تعمل العناصر الغذائية، والمعادن، والفيتامينات الموجودة في شوربة العظام على إبعاد خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بدءاً من نزلات البرد المعتادة، مروراً بأنواع الحساسيات المختلفة، والتهابات المفاصل، والربو ومشاكل التنفس، وتعمل على تقوية الجهاز المناعي ككل.

صحة المفاصل

يساعد الكولاجين والغضاريف الموجودة في شوربة العظم على تقوية عظام الجسم وحماية المفاصل خاصة مع التقدم في العمر، كما يساعد الجيلاتين على التقليل من خشونة الركبة ويلطف الأجزاء الخاصة بالمفاصل ليجعل الحركة أكثر سلاسة وسهولة.

خسارة الوزن

رغم العناصر الكثيرة التي تحتويها شوربة العظام، إلا أنها تحتوي على القليل من الدهون والسعرات الحرارية، مما يجعل منها إضافة مثالية إلى نظام غذائي صحي، خاصة إذا كنت تخططين لخسارة الوزن، فهي مشبعة ومرضية بقدر كبير. كما تساعد الأحماض الأمينية ومادة الغلوتامين الموجودين بها على تحسين عملية الأيض مما يزيد من مستويات الطاقة لديك.

نوم أفضل

أظهرت الدراسات أن الغليسين وهو إحدى العناصر المكونة للكولاجين، يساعد على تقوية الذاكرة، ويساهم في تحسين عملية النوم، لذا فلتحصلي على كوب من حساء العظام الساخن، ثم ادخلي في نوم هادئ وعميق.

تعلم طريقة طهو شوربة العظام بطريقة بسيطة وسهلة

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