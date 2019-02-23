عجّة البيض مع اللبنة.. هل جرّبتها من قبل؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يحبّ الكثير من الأشخاص طبق "عجة البيض" اللذيذة التي تحضرُ على مختلف الموائد في العالم العربي. ومع ذلك، فإنّ هناك طبقاً يتميز بطعمه الرائعة، وهو "عجة البيض مع اللبنة".. فإليكم مقاديره وطريقة تحضيره:

المقادير

- 4 ملاعق كبيرة من اللبنة

- 6 بيضات

- ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز (بايكينغ باودر)

- رشة بهار

- رشة ملح

- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

طريقة التحضير

- يوضع البيض في صحن عميق

- بعدها، يضاف الملح، البهار ومسحوق الخبز

- تخفق كل المكونات معاً بالمضرب اليدوي جيداً حتى تمام التجانس

- ترفع مقلاة على النار ويسخّن فيها الزيت النباتي

- بعد ذلك، تتم إضافة خليط البيض، وبعد أن ينضج من الجهة السفلى يقلب لينضج من الجهة الأخرى

- وهنا، يرفع البيض بعد النضج ويوضع على صحن

- وفي الختام، تفرد عليه اللبنة ثم يلف على شكل ساندويش اسطواني ويقطّع الى شرائح.

و "ألف صحة وهنا"!!

مصدر الصورة: cookpad

للمزيد:

عيش السرايا مع التوست المحمص.. عنوان للطعم اللذيذ