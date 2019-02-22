عيش السرايا مع التوست المحمص.. عنوان للطعم اللذيذ

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعدّ حلوى عيش السرايا من ألذ وأشهى الحلويات العربية، وهي تتكون من خبز التوست والسكر المحروق والفتسق. وخلال شهر رمضان المبارك، يطلب الأشخاص هذه الحلوى بشكلٍ كبير، نظراً لطعمها اللذيذ.

وبما أنّ هذه الحلوى تعتمد على خبز التوست العادي، فإنّه يمكن تحضيرها باستخدام خبز التوست المحمص، وإليكم المقادير وطريقة التحضير:

المقادير:

- خبز التوست المحمص.

- قطر: 2 كوب

- حليب سائل: كوب ونصف

- النشاء: 4 ملاعق كبيرة

- كريمة سائلة: كوب وربع

- كريمة الخفق: كوب

- سكر: 2 ملعقة كبيرة

- ماء الزهر: 2 ملعقة كبيرة

- فستق حلبي مفروم خشن : كوب

طريقة التحضير

1- اطحن الخبز التوست المحمص حتى يصبح ناعماً.

2- اخلط الخبز المفتت مع كوب ونصف من القطر، وقم بمدّ الخليط في طبق بايركس واسع.

3- بعد ذلك، اخلط الحليب مع النشاء على البارد في قدر حتى يذوب النشاء.

4- ضع القدر على النار مع التحريك حتى يبدأ المزيج بالغليان.

5- ضف الكريمة السائلة والسكر واخلطهما حتى تتمازج المكونات ويصبح المزيج كثيفاً.

6- ارفع القدر عن النار وضف ماء الزهر وقم بتحريك الخليط.

7- صب المزيج فوق الخبز والقطر وأدخله الثلاجة ليلة كاملة قبل التقديم.

8- أثناء التقديم، ادهن وجه الطبق بالكريمة المخفوقة وضع القطر عليها مع الفستق الحلبي.

و "ألف صحة وهنا"!!

مصدر الصورة: kitchen.sayidaty

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