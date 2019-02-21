جربي تحضير " دونات" الليمون بهذه الطريقة السهلة والمضمونة!

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من منا لا يحب الدونات ، الحلوى الشهيرة التي تباع في كل مكان اليوم حول العالم ، لكن هل جربت يوماً تحضيرها في المنزل ؟

اليوم نقدم لكم وصفة سهلة وسريعة ومميزة لتحضير الدونات بالليمون ، بالتأكيد هذه الطريقة صحية أكثر مما تحضره المتاجر .

المقادير

بيضة واحدة

45 غراماً من السكر

15 مل من زيت الزيتون

رشة ملح

85 غراماً من الطحين

ملعقة صغيرة من الخميرة

60 مل من الحليب السائل

40 مل من عصير الليمون

التغليفة:

35 غراماً من السكر

½ ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقتان صغيرتان من الحليب السائل

برش ليمون

ملوّن الطعام

طريقة التحضير

يوضع البيض مع السكر في صحن مع الخفق

يضاف الزيت والملح ويعاد التقليب بالمضرب اليدوي

يضاف الطحين والخميرة مع تكرار الخلط

يضاف الحليب وعصير الليمون مع التقليب حتى الحصول على القوام المناسب

يسكب الخليط في ماكينة عمل الدوناتس

يُخلط السكر مع الفانيليا والحليب في صحن عميق مع التقليب حتى تمام التجانس

يضاف ملون الطعام مع التقليب

تدهن حبات الدونات بالمزيج السابق

يرشّ برش الليمون على الوجه لتصبح بعدها الدونات جاهزة للتقديم.

مصدر الصورة : recipes2day

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