السكر الصناعي لا يعزز الصحة

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أفادت دراسة علمية حديثة أن المُحليات الصناعية لا تعزز صحة الإنسان بصورة أفضل من السكر الحقيقي وقد تكون ضارة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصبحت البدائل الخالية من السكر، مثل Splenda و Stevia ، أكثر شعبية وسط مخاوف متزايدة بشأن تناول السكر.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بمراجعة لـ 56 دراسة حول السكر الدايت ولم يجدوا فروقًا ذات دلالة إحصائية في وزن الناس أو سكر الدم أو صحة الفم عند مقارنتها بالأشخاص الذين يتناولون السكر العادى.

وأضاف الباحثون أن هذا البحث الذي نشر في المجلة الطبية البريطانية قارن بين صحة الناس الذين استخدموا المحليات غير المحلاة بالسكر مع أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، ووجدوا مستويات أقل بشكل طفيف من الوزن وانخفاض مؤشرات كتلة الجسم ومستويات سكر الدم بين مستخدمي المحليات الصناعية لكنها دليل ضعيف.

وهذا البحث تم إجراؤه بواسطة علماء من مختلف أنحاء أوروبا بقيادة الدكتور ميرفوهل من جامعة فريبرج الألمانية ، وهو الأكثر شمولية من نوعه.

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