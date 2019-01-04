مضار الشيشة لا تقتصر على الجهاز التنفسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

حذرت دراسة طبية حديثة من تدخين الشيشة ذات النكهات , مشيرة الى أنها أسوأ من علبة سجائر كاملة ,وان أضرارها لا تقتصر على أمراض الجهاز التنفسي, بل إنها "تزيد بشكل كبير" من خطر الإصابة بالسكري والسمنة , إلى جانب أمراض أخرى خطيرة.

وحذر الباحثون من كلية الطب في برايتان وساسكس من أن الآثار السلبية للحجر الواحد هي ما تعادل أو أسوأ من تدخين علبة سجائر كاملة، لافتين إلى أن الشيشة نشاط ترفيهي نابع من الشرق الأوسط.

ولكن في حين أن الشيشة قد لا تحتوي على العديد من المواد المضافة إلى السجائر ، إلا أن الدلائل المتزايدة تشير إلى أن تبغ أنبوب الماء لا يزال غير آمن.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات 9840 مشارك من المدخنين وغير المدخنين والمدخنين السابقين ومدخني السجائر ومدخني الشيشة.

ثم تم قياس نتائج الكيمياء الحيوية، وتحليلها من خلال أخذ اختبارات الدم، ووجد الباحثون ارتباط السمنة ، ومتلازمة التمثيل الغذائي ، والسكري ، وداء الدهون في الدم بشكل إيجابي مع تدخين الشيشة.

وقال البروفيسور جوردون فيرنز من كلية برايتون ومدرسة ساسكس الطبية للصحيفة: "إن جلسة واحدة من تدخين النرجيلة قد تكون أكثر من علبة سجائر ، وقد تكون المركبات السامة المستنشقة أكبر.

وأضاف الباحثون أن السموم الموجودة في الدخان تحفز الاستجابة الالتهابية التي تجعل الأنسجة مقاومة لتأثير هرمون الأنسولين ، الذي ينظم الجلوكوز في الدم.

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