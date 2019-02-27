"تحدي مومو" يظهر من جديد في بريطانيا.. والسلطات تحذر

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (CBSNews)

عادت الشرطة البريطانية لتطلق تحذيراتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي من "تحدي مومو" الخادع والذي يشجع الأطفال على الإنتحار، بعدما عاد ليظهر مجدداً عبر تطبيق "وتسآب". ودعت الشرطة الأهل إلى منع أطفالهم من التفاعل مع هذا التحدي لما يشكله من خطرٍ كبير على حياتهم.

وكان التحدي أثار الجدل العام الماضي، بسبب الهيئة المرعبة لبطلة اللعبة، ذات الشعر الأسود والعيون الجاحظة والتي تسبب الرعب للملايين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي. وبدأ "تحدي مومو" الذي يشبه إلى حد بعيد تحدي "الحوت الأزرق"، عبر تطبيق "واتسآب". ويواجه المستخدمون تحدياً للاتصال بـ "مومو" (Momo)، عن طريق إرسال رسائل إلى رقم غير معروف. وبعد ذلك، يصدمون بالصور المخيفة ورسائل التهديد. وبمجرد الإتصال مع المستخدم، يقدم حساب "مومو" عدداً من التحديات والانشطة التي يجب إكمالها، والتي تشجع الأطفال على القيام بأعمال عنف تنتهي بالإنتحار. وفي حال رفض المستخدم متابعة أوامر اللعبة، يقوم مومو بتهديدهم بصورٍ عنيفة. وبحسب موقع "CBSNews"، فإنّ "الصورة الأصلية لـ "مومو" مستوحاة من منحوتة باسم "Motherbird" للفنان الياباني كيسوكي ايساوا ، والتي كانت معروضة في عام 2016 في معرض فانيلا في طوكيو". ولفت الموقع إلى أنه "لا يوجد أي دليل على أن شركة لينك فاكتوري التابعة لشركة أيساوا قد شاركت في إنشاء أو تنفيذ تحدي مومو".

ونظراً لعودة التحدي عبر "وتسآب"، وهو التطبيق الأكثر شهرة حول العالم، فقد خرج متحدث باسم "وتسآب" ليصرح لـ"CBSNews" مؤكداً أنّ "الشركة تهتم بسلامة مستخدميها"، وقال: "من السهل حظر أي رقم هاتف غريب، ونشجع المستخدمين على الإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة كي نتمكن من إتخاذ الإجراءات اللازمة".

وإلى جانب دور الأهل المهم في مراقبة تعاطي الأطفال مع الهواتف الذكية، لاسيما مع محتوى الفيديوهات التي يشاهدونها، فإنّ المدارس في المملكة المتحدة تقوم أيضاً بتنبيه الآباء من مخاطر الفيديوهات المشبوهة، إلى جانب التوعية على خطر "تحدي مومو" القاتل. وفي هذا الإطار، تشير مدرسة "نورثكوت كوميونيتي" الخاصة - إنجلترا في تغريدة لها عبر "تويتر"، إلى أن "التحديات السيئة مثل تحدي مومو تظهر في التطبيقات الخاصة بالأطفال مثل كيدز يوتيوب، فورتنايت، بيبا بيغ، كي لا يتمّ اكتشافها من قبل البالغين".

وفي السياق، أكّد متحدث باسم شركة "يوتيوب" لقناة "CBSNews" أن "الإرشادات والخصوصية الخاصة بموقع يوتيوب تحظر التحديات الخطيرة، بما فيها تحدي مومو، والشركة تسعى إلى إزالته بسرعة عند الإبلاغ عنه".

مصدر الصورة: sayidaty

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