الصحة العالمية تحيي اليوم العالمي لشلل الأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تحيي منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، يوم 24 أكتوبر من كل عام، "اليوم العالمي لشلل الأطفال"، الذى يحمل هذا العام (2018) شعار "نهاية شلل الأطفال الآن".

ويهدف الاحتفال إلى توليد الوعي للقضاء على شلل الأطفال، وكذلك للاحتفال بجهود الآلاف من موظفي منظمة الصحة العالمية والمتطوعين الآخرين الملتزمين بالقضاء على شلل الأطفال.

وشلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي، وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن.

وينتقل الفيروس عن طريق الانتشار من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز، وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة، مثل المياه الملوثة أو الطعام، ويتكاثر في الأمعاء.



اقرا ايضا

قلق يستحوذ على أمريكا بسبب مرض نادر يصيب الأطفال بالشلل