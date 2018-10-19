قلق يستحوذ على أمريكا بسبب مرض نادر يصيب الأطفال بالشلل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يعتبر شلل الأطفال هو أحد أنواع العدوى الفيروسية، التي تحدث عند التعرض للفيروس المعروف بالفيروسة السنجابيّة، وقد يتسبب هذا الفيروس بمعاناة المُصاب من مشاكل على مستوى التّنفس..

في هذا الصدد، أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أن مرضا نادرا وخطيراً يصيب الأطفال بالشلل، بلغ ذروة انتشاره في الخريف الحالي، رغم أنه ما زال شديد الندرة، وسبق أن بلغ هذا المرض الذي يشبه شلل الأطفال، ويصيب صغار السنّ خصوصاً، انتشاراً مماثلاً في العام 2014 و2016 في الخريف أيضا..

وهو معروف علمياً باسم الشلل الرخو الحادّ "IFM"، وقد سجّلت بضع عشرات من الحالات منه في أغسطس وسبتمبر، بحسب ما جاء في تقرير للمراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها "CDC"..

وأودى المرض بحياة طفل وأصاب آخرين بشلل في اليدين أو الرجلين، السنة الماضية، فيما شفي غيرهم تماما، ووصفت "نانسي ميسيونير"، مديرة المركز الوطني للقاحات والأمراض التنفسية، هذا المرض بأنه لغز، وقالت: "لا نعرف من هم الأكثر عرضة للإصابة به، أو ما هي أسبابه، ولا نعرف عواقبه على المدى الطويل"، لكنها طمأنت أن انتشاره ما زال محدوداً جداً رغم الارتفاع المسجّل أخيرا..

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