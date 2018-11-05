يوتيوب في طريقه إلى منصة نينتندو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( 9gag )

خيارات عرض الفيديو على جهاز نينتندو كانت تتضمن برنامج هولو "Hulu" و نيكونيكو "Niconico" فقط في اليابان ، لكن يبدو أن هذا في طريقه ليتغير قريباً ، فالشائعات تقول بأن تطبيقاً آخر سيضاف إلى الخيارات.

ربما يكون التطبيق القادم هو يوتيوب ، هذا ما يكشف عنه تصفح موقع نيتندو الرسمي ، حيث يقول المستخدمون انه عند التحريك لأسفل إلى القسم "قد يعجبك أيضًا" على الموقع ، فستجد يوتيوب YouTube كتوصية. لكنه زي غير مفعل بعد . لكن الخيار نفسه يكشف عن أن التطبيق سيأتي يوم 8 نوفمبر.

قد يكون مستخدموا الـ"نينتندو" حول العالم يستخدمون الجهاز للعب ، لكن دعم تطبيقات غير الألعاب مثل YouTube سيجعله جهازًا أكثر قيمة كمركز ترفيه شامل.

ويبدو أنه سيتم إطلاق YouTube على Nintendo Switch قبل Netflix ، والذي أشيع أيضاً أيضًا أنه سيضاف للجهاز .

ولكن في الوقت الحالي ، فإن نيتفليكس أبعد ما يمكن لتنضم الى نينتندو فكل ما أشيع كان بآن نتفليكس كانت "لا تزال تستكشف الفرصة" وتتحدث مع نينتندو حول هذا الموضوع."



على كل حال تبقى هذه الأنباء شائعات حتى نحصل على تأكيدٍ رسمي.

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