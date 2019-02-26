حقق شهرة واسعة عن كيكي.. إليكم قصة تحدي شباك الطائرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحد جديد فاق انتشار تحدي " كيكي " الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي ، بين من هم على ما يبدو تواقون للسفر تحت مسمى تحدي شباك الطائرة أو"Fake plane ride' challenge ".

ويستخدم المشاركون في هذا التحدي أدوات غريبة مثل العبوات البلاستيكية وكراسي الحمام حتى يوهمونا بأنهم ركاب على متن طائرة في الجو.

وفي بداية المقاطع التي يشاركها المتحدون، يظهرون مثل ركاب يسندون رؤوسهم إلى نوافذ قريبة من السحاب، وبعد لحظات قليلة، يكشفون حقيقة المكان الذي يوجدون به.

هذا التحدي ظهر تزامنا مع السنة الصينية الجديدة.

وحصد وسم التحدي على مواقع التواصل حوالي 27 مليون تغريدة ومنشور.

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