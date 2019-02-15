مهمة رسمية هامة تتخطى كيت وتوكل إلى ميغان.. فما هي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( بيان ملكي )

في زيارة هي الأولى من من نوعها لأفراد الأسرة الملكية البريطانية منذ 40 عاماً ، الأمير هاري وزوجته الدوقة ميغان ماركل يعتزمان زيارة المغرب قريباَ .

وأعلن قصر كنسنغتون رسميا، عن أن “الثنائي” الأمير هاري و ماركل، سيزوران المغرب لمدة يومان، في الفترة من 23 وحتى 25 فبراير، بناءا على توجيهات من ملكة بريطانيا.

تأتي زيارة ميغان ماركل إلى المغرب بعد أن كشفت في الشهر الماضي عن حملها في شهرها السادس مما يعني أنها ستكون من المرجح في مرحلة الأسابيع 30-32 من الحمل، أي في شهرها السابع تقريبا من الحمل.

وتأتي زيارة ميغان ماركل والأمير هاري إلى المغرب، بعد مرور ما يقرب من 40 عاما على زيارة ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث، الأولى والأخيرة لها، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وذلك ضمن جولة قامت بها إلى إيطاليا وشمال أفريقيا، واستمرت أسبوعين.

وزعم المؤرخ، روبرت هاردمان، أن عاهل المغرب في ذلك الوقت، الملك الحسن الثاني، كان يتوخى الحذر بشأن سلامته، وذلك بعد تعرضه لمحاولتي اغتيال.

وأثرت إجراءات السلامة على ملك المغرب، لتأمين حياته، في إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة، بشأن زيارة ملكة بريطانيا، وهو ما أدى إلى إلغاء كافة الارتباطات، وجلوسها وحيدة تحت آشعة الشمس، طول فترة ما بعد الظهيرة.

وعلى الرغم من إلغاء معظم الارتباطات، إلا أن ملك بريطانيا أصرت على حضورها، بعدم تخييب ظن الرأي العام فيها.

وعلى الرغم من زيارتها التي “من الجحيم”، بحسب وصف “ديلي ميل”، فإن ملكة بريطانيا أرسلت رسالة شكر إلى العاهل المغربي.

مصدر الصور : ديلي ميل

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