قريباً.. الأمير هاري وميغان ماركل في زيارة لدولة عربية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تغريدة نشرها حساب قصر كنسينغتون عبر "تويتر" أنّ "دوقة ساسكس الأميرة ميغان ماركل، وزوجها الأمير هاري، سيزوران المغرب من السبت 23 شباط إلى الاثنين 25 شباط من العام 2019"، لافتة إلى أن "هذه الزيارة هي بناء على طلب حكومة صاحبة الجلالة".

وأتت هذه التغريدة بعد انتشار أخبارٍ عبر وسائل إعلام عالمية، مفادها أنّ "الرحلة التي سيقوم بها الأميران، هي رحلة رومانسية قبل ولادة طفلهما الأول".

وبذلك، فإنّ ما أعلنه القصر جاء ليدحض الشائعات المتداولة، وليؤكد على أنّ الرحلة إلى المغرب هي رحلة عملٍ، وجاءت بناءً على طلب ملكي.

مصدر الصورة: europost.gr

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