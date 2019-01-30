ميغان ماركل ستحتفل بعيد الحب من دون الأمير هاري.. لماذا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( تويتر )

على الرغم من انه أول عيد حب لهما كزوجين، ستمضي ميغان ماركل دوقة ساسكس يوم عيد الحب هذا العام من دون زوجها الأمير هاري .



ويعود هذا إلى سفر الأمير خارج البلاد في مهمة رسمية بحسب ما أفاده قصر كنسينغتون في تغريدة على تويتر.



وجاء في التغريدة أن الأمير هاري في ارتباط فردي ولن يكون في البلاد في 14 شباط، حيث إن مهامه الملكية تأخذه إلى النرويج كقائدٍ عام في مشاة البحرية الملكية.

من المرجح أن يلتقي هاري بزوجته الحامل بطفلهما الأول في المساء، لكنه سيقضي يومه في مقابلة الجنود الذين يشاركون في التمرينات في شمال النروج.

يتدرب الجنود على كيفية البقاء على قيد الحياة، والتكيف والقتال في ظروف ماسية وجرارة دون الصفر واكتساب خبرة تشغيل الطائرات في الطقس البارد القاسي والبيئات الجبلية.

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