ميغان ماركل تواجه 14 قاعدة عن الحمل والولادة.. ما هي؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قطعت دوقة ساسكس الأميرة ميغان ماركل أشواطاً كثيرة في مدة حملها، وتستعد ليوم وضع مولودها، وسط العديد من الظروف الخاصة. وفعلياً، فإنّ مرحلة الحمل والولادة لدى العائلة المالكة البريطانية، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمجموعة من القواعد الصارمة والأساسية، والتي يجب الالتزام بها بشكلٍ كامل.

فما هي هذه القواعد؟

1- يجب أن تكون الملكة أول العارفين بخبر الحمل ونوع الجنين بعد الولادة، حتى لو تطلب ذلك إخبارها عن طريق الهاتف المشفر.

2- من غير المسموح الإعلان عن الحمل إلّا بعد مرور 12 أسبوعاً عليه، وذلك للإطمئنان على صحة الأم والجنين.

3- من الممنوع الإعلان عن نوع الجنين، وعلى فريق متابعة الولادة التحلي بالسرية التامة.

4- كما درجت العادة، فإنّ الأب يحصل على إجازة أبوة.

5- من الممنوع أن يحصل الأطفال على أسماء غريبة أو غير تقليدية، وذلك بسبب الترتيب نحو العرش الملكي.

6- لا يحصل الأطفال على ألقاب ملكية في سن صغيرة، لكن يمكن إضافة إسم المقاطعة كجزء من أسمائهم، إذ أن أطفال كيت ميدلتون تنتهي أسماؤهم بـ"كامبريدج"، نسبة إلى أنّ والدتهم معروفة بـ"دوقة كامبريدج"

7- يرافق الأم بعد ولادتها فريق من خبراء الأزياء، بغية مساعدتها على اختيار اطلالتها أمام الجمهور.

8- لا يمكن للأميرات إغفال الرضاعة الطبيعية، فهي فرض عليهنّ.

9- يشارك فريق طبي كامل من 20 شخصاً في عملية الولادة منهم قابلات، ويكون الجميع على أهبة الإستعداد.

10- على سيدات العائلة المالكة التعامل مع طبيب نسائي محدد ولا يمكن لهنّ التعامل مع أي طبيب آخر. كذلك، فإنّ الطبيب نفسه يكون هو المشرف على عمليات الولادة أيضاً.

11- على الأميرة الحامل الالتزام بارتداء أحذية مغلقة من الأمام خلال الحمل.

12- يقدم زعماء العالم هدايا للطفل الملكي الجديد، وكل الأطفال الملكيين يولدون في جناح خاص بمستشفى سانت ماري، ويستخدمون الحفاضات المصنوعة من القماش.

13- كنوع من أنواع التحية للطفل الجديد، يتم إطلاق 62 طلقة مدفعية من برج لندن.

14- على مربيات الأطفال الملكيين تعلم مهارات عديدة من بينها القيادة الدفاعية والتايكوندو، من أجل يتربى الأطفال الملكيون على أفضل نحوٍ ممكن.

مصدر الصورة: CNBC.com

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