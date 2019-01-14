الخلاف يكبر.. ميغان غير مدعوة لحفل ميلاد كيت ميدلتون!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

لا أسرار في بيت ملكي ، كل خلاف صغير يفتح حديثاً كبيراً لا ينتهي ،كل ما يحاول القصر الملكي إخفاءه ، يكشفه الإعلام بتسريباته .

القصر الملكي البريطاني يعيش أياماً صعبة بسبب خلاف دوقتيه زوجتي الأميرين ويليام وهاري ، الأضواء عادت مسلطة على كل صغيرة وكبيرة ، الأمر الذي يزعج الملكة بالتأكيد ، فكم كرهت الضجة التي أحدثتها قصة طلاق الأميرة ديانا منذ عشرات السنين وما تبعتها من فضائح ،ولم تهنأ حتى وفاة الأميرة ديانا المؤسفة ، اليوم ، الخلافات العائلية حديث الجميع ، فقد غاب الأمير هاري Prince Harry وزوجته ميغان ماركل Meghan Markel عن حفل عيد ميلاد كيت ميدلتون الذي أقيم الأحد الماضي.

وقالت صحيفة "بيزنيس تايمز"، أن الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون Kate Middleton حضرا الصلاة في الكنيسة مع الملكة إليزابيث الثانية في نفس اليوم، ودوق ودوقة ساسكس لم يكونا هناك أيضاً.

وقامت كيت ميدلتون بالاحتفال بعيد ميلادها مع عائلتها مرة ثانية بعد ثلاثة أيام .

ولا تزال العلاقة بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون متوترة، منذ العام الماضي ، وكانت كيت ميدلتون غير راضية بزواج الأمير هاري من ميغان ، كما أنها وجهت انتقادات و لوم لميغان ما جعلها تغضب منها وتتخذ موقفاً معادياً ، بحسب وسائل إعلام بريطانية .

وظهر أفراد العائلة الملكية معاً مرة أخرى خلال عيد الميلاد السابق 25 ديسمبر/كانون الأول 2018، ومع ذلك قال خبير لغة الجسد أن الودية بينهم هي مظاهر فقط.

وفي سياق آخر، أثارت نفقات دوقة ساسكس ميغان ماركل فضيحة عالمية كونها تجاوزت نفقات كل الملكات والأميرات والسيدات الأول من مختلف دول العالم، وبلغت 400 ألف جنيه.



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