شقيق ميغان ماركل بقبضة الشرطة.. ما السبب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألقت شرطة مدينة غرانتس باس في ولاية أوريغون الأمريكية ، القبض على توماس ماركل جونيور، الأخ غير الشقيق لدوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري ميغان ماركل، وذلك بسبب قيادته السيارة تحت تأثير الكحول.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "توماس البالغ من العمر 52 عاماً، كان مخموراً بشكل واضح، وقد أجرى الضابط الذي أوقفه اختباراً قياسياً لرصانته.

وعلى الفور، تمّ نقل توماس إلى مركز للتخلص من السموم، حيث وجد أنه يمتلك مستوى BAC بنسبة 11%، فيما أشارت السجلات إلى أنه "تم سحب سيارته تشيفي سيلفرادو الخضراء منه".

ومن المقرّر أن يدخل توماس القفص الذهبي بزواجه من خطيبته دارلينغ بلونت، في شهر آذار/مارس المقبل، وذلك بعد مسيرة حبّ استمرت لأكثر من عامين، وشهدت العديد من الحوادث المتعلقة بالكحول والمشاجرات.

وكانت الشرطة الأمريكية ألقت القبض على بلومنت بتهمة ضرب توماس وشتمه. وسرعان ما تمَّ التوفيق بينهما في وقت لاحق، وتوسَّلا إلى القاضي لحلّ الموضوع. وحينها، أعلن محامي المقاطعة ميشيل إنفيلد في نوفمبر/تشرين الثاني أن "الزوجين يرغبان في أن يجتمعا معاً، وأنهما قد توقفا عن التدخين، فضلاً عن الخضوع للعلاج".

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