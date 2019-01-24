موقف محرج للأمير وليام.. حذاء "المثقوب" يفضحه (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للأمير البريطاني وليام، خلال حضوره المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس - سويسرا. وأظهرت الصورة الأمير أثناء ارتدائه حذاء مثقوباً في النعل، وقد بدا ذلك بشكلٍ واضح أثناء جلوسه عاقد الساقين.

وكان الأمير شارك في نقاش حول الحفاظ على الحياة البرية والعالم الطبيعي، وقد استقطبت هذه المحادثة المشاهدين من جميع أنحاء العالم وتمّ بثها عبر الانترنت. ونظراً لوضوح الثقب في الحذاء، استطاع عددٌ من المراقبين ملاحظته. في المقابل، اعتبر عددٌ من المستخدمين أنه من الصعب معرفة ما إذا كان حذاء الأمير وليام يحتوي فعلاً على ثقب أو أنّ حالته متهالكة بعض الشيء.

والحادثة هذه ليست الاولى من نوعها بالنسبة للعائلة البريطانية، إذ أثار الأمير البريطاني هاري، شقيق الأمير وليام، الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بارتدائه حذاءً مثقوباً خلال حضوره حفل زفاف منذ مدّة.

مصدر الصور: hellomagazine

للمزيد:

ميغان تكشف عن الموعد المتوقع لولادة طفلها للمرة الأولى