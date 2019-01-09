حذاء رئيس وزراء يستفز متابعي "تويتر": "الفوتوشوب" فضحه (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أثارت صورة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون التي تجمعه بعائلته ضجة واسعة عبر موقع "تويتر"، حيث بدت عليها تعديلات نافرة لفتت أنظار المتابعين.

ولفتت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية إلى أن "موريسون عمد إلى استخدام "الفوتوشوب" لوضع حذاء جديد لامع، الامر الذي اكتشفه المستخدمون بسرعة، ليساهم في انتشار الصورة تحت وسم "فضيحة الحذاء" أو هاشتاغ "شوغيت".

وعلى الأثر، عمد أحد المتابعين إلى البحث عن الصورة الأصلية للعائلة التي تبرز الحذاء الأصلي، وقام بنشرها ليبين الخطأ الذي وقع به موريسون.

وبحسب المتابعين، فإنّ "الرئيس فشل في التعديل على الصورة، إذ أنه أراد التخلص من الحذاء المتسخ وتعديله بحذاء جديد"، لافتين إلى أنّ "المسألة كانت يمكن أن تمضي بشكل جيد لولا أن موريسون ركّب صورة الحذاء الأيسر على القدمين اليمنى واليسرى، فبدا كأنه بقدمين كلتاهما يسار".

من جهته، نفى المتحدث باسم موريسون "المزاعم التي تحدثت عن طلب الأخير تعديل الصورة"، مشيراً إلى أن "الأمر تم من دون علمه أيضاً". ولاحقاً نشر موريسون الصورة الأصلية عبر "تويتر"، وقال: "لم أطلب تلميع الحذاء، لكن إذا أردت استخدام الفوتوشوب، رجاء ركزوا على شعر رجلي وليس قدمي.. وهذا حذائي الذي اخترته لأرتديه في كل مكان".

(the guardian)

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