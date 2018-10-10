لماذا أثارت حفلة عيد ميلاد كلب بمقهى ضجة على تويتر؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( stepfeed.com )

أثار حفل عيد ميلاد كلب في مقهى ومركز للاحتفالات مقره الكويت، ردود فعل متضاربة بين الكويتيين ورواد الإنترنت.



فقد انتشرت لقطات من احتفال كبير وفخم أقامته شابة لكلبها داخل كافيه يقال إنه مخصصّ للحيوانات الأليفة.



هذا الإحتفال أدّى إلى نقاش كبير على الإنترنت، اختلفت فيه الآراء بين فئة هاجمت الفتاة صاحبة الكلب بالقول إن اقتناء كلب مخالف للسنة النبوية. فيما رفضت الفئة الأخرى مظاهر الترف في هذا الاحتفال المخصص للكلب.



الجدير ذكره، أن الفتاة ظهرت مع كلبها وكيك عيد الميلاد المزيّن بشمعة فضلاً عن الألعاب الورقية والنارية التي تواجدت أثناء إطفاء الشمعة.

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