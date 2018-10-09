حفلة سرية وبسيطة.. هكذا احتفلت ابنة جورش بوش بزفافها (صور)

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة

احتفل جورج بوش الابن بزفاف ابنته باربرا بوش على الكاتب لويس كوين في منزل العائلة بولاية ماين الأمريكية، ضم الحفل الأهل والأصدقاء المقربين فقط بعد أن أبقوا خطبتهم سراً .

و شاركت الأم لورا بوش صورة لعائلتها يظهر فيها زوجها الرئيس الأسبق وأبناؤها وأحفادها، وكتبت: "كان يوما مذهلا في مين حيث تزوجت باربرا من حبيبها كريج الذي انضم إلى عائلتنا".

وسار جورج بوش الابن بفخر بجانب ابنته في الممر حيث أطلت العروس بثوب زفاف ماركة "فيرا وانج" أنيق وحولها أختها التوأم "جينا" وجدها بوش وأمها لورا، ويأتي حفل الزفاف بعد مرور 6 أشهر من رحيل جدة باربرا والتي سميت العروس تيمناً بها، وتكريماً لذكراها ارتدت العروس سوار جدتها الذي أهداه لها جورج بوش الأب احتفالا بالذكرى الـ 70 لزواجهما.

وحملت الورود وخاتم الزفاف الصغيرتين "ميلا وبوبى" بنات اخت العروس، التي عبرت عن سعادتها بزواج أختها وقالت "أنا أبكى طوال الوقت، إنها دموع الفرحة" وأضافت أن العروس وزوجها حرصا على إخفاء تفاصيل الحفل وركزا على جعله مناسبة عائلية.

وباربرا هي رئيسة وأحد مؤسسي Global Health Corps، المؤسسة الصحية غير الهادفة للربح وتركز على الصحة العامة. والتقت بزوجها كريج في لقاء دبره صديق مشترك بينهما دون علمهما في نوفمبر 2017.

وبحلول العام الجديد، جعل كريج علاقتهما رسمية، وتقدم إلى خطبتها قبل حفل الزواج منها بـ5 أسابيع فقط، وقام بذلك في المكان نفسه الذي تمت خطبة أجدادها فيه أغسطس 1943.

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