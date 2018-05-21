لهذا السبب.. فنانة عربية شهيرة تتعرض للضرب في الشارع

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة -



وقعت الفنانة المصرية "ريم البارودي" ضحية برنامج مقالب تشارك في تنفيذه، بعدما تعرضت للضرب في الشارع، خلال تصوير حلقة من برنامج "عقارب الساعة" (برنامج مقالب) على قناة "النهار"، في التفاصيل، أدت البارودي دور فتاة تقوم بالاعتداء على والدتها المقعدة، بهدف اختبار رد فعل الناس، لكنها لم تتوقع أن تقع ضحية البرنامج وتتعرض للضرب في الشارع..

ونتيجة للمشهد القاسي، بدأ الناس بشتم البارودي قبل أن يتصاعد الأمر الى حد الضرب، وهو الشيء الذي اضطر معه القائمون على البرنامج إلى التدخل لإنقاذها من أيدي المواطنين، وإخبارهم أنّه مجرد "مقلب" من أجل لاختبار مدى ردة فعلهم (وفق قناة النهار).

في ذات السياق أكدت الفنانة المصرية "ريم البارودي" أنها "لا تتصور أبدا كيف تعتدي ابنة على والدتها"، لافتة إلى أن "مجرد التفكير في الأمر يجعلها تبكي لأن الله أوصى على الأم في كل الأديان"..

مصدر الصورة (موقع 3ain)



اقرأ أيضا:

قصة مؤثرة.. فنانة عربية فقدت التواصل بوالدتها منذ 33 سنة