قصة مؤثرة.. فنانة عربية فقدت التواصل بوالدتها منذ 33 سنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كسرت الفنانة الكويتية "شوق" جدار الصمت، الذي يحيط بموضوع حساس جدا في حياتها، وأعلنت بصراحة الكثير من التفاصيل التي تخص والدتها، وذلك عند حلولها كضيفة في برنامج "ع السيف"، حيث أكدت أنها حرمت من والدتها منذ أكثر من 33 عاماً، كما أنها لا تحبذ أن تلقي الكثير من الضوء على هذا الموضوع الحساس أو أن تتاجر به أمام جمهورها..

وصرحت الفنانة "شوق" من خلال البرنامج قائلة: "لا أعلم أين هي أمي ولم أرها ولا مرة في حياتي، ولا أعلم شكلها لانه تم أخذي من أمي منذ كنت طفلة من قبل عائلة والدي، بعد الطلاق التي كانت هي ضحيته"، بهذه الكلمات وصفت الفنانة الكويتية شوق علاقتها بوالدتها التي حرمت منها وهي صغيرة، وهي لا تدري عنها شيئا حاليا، كما أنها تسعى بجهد للقائها، وفق موفع " الصدى"..



كما أكدت أنها ما تزال تواصل البحث عنها من دون أي نتيجة، ولا تملك لها سوى صورة واحدة قديمة..

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