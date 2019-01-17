ميغان تكشف عن الموعد المتوقع لولادة طفلها للمرة الأولى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

سافر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى بلدية مرزيسايد في شمال مقاطعة بيركينهيد البريطانية، في مهمتهما الرسمية المشتركة الأولى لهذا العام، وجاءت زيارة الزوجين بهدف تفقد مجموعة من المؤسسات الخيرية التي تقدم خدمات للمجتمع المحلي.

ميغان ماركل وهي حامل في طفلها الأول الذي يتوقع أن يولد في ربيع هذا العام، ظهرت خلال زيارتها لبلدية مرزيسايد، في إطلالة أنيقة وملونة حيث ارتدت فستان أرجواني أنيق من مجموعة Babaton for ARITZIA ومعطف أحمر أنيق من علامة Sentaler.

زيارة ميغان ماركل و الأمير هاري لبلدية مرزيسايد شهدت العديد من اللحظات المثيرة للاهتمام، وربما يكون أبرزها إعلان ميغان للمرة الأولى عن الموعد المتوقع لولادة طفلها الأول، حيث كشفت أنها حامل في شهرها السادس، وأن الموعد المتوقع لولادتها لطفلها هو أواخر شهر إبريل في هذا العام.

وتحدثت عن ذلك خلال حوار لها مع عدد من المعجبين أثناء قيامها بجولة في ميدان هاميلتون وسط الجمهور بصحبة زوجها الأمير هاري، وذلك طبقًا لما نشرته مواقع بريطانية وعالمية من بينها موقع مجلة Hello.

الموقع كشف أيضًا عن حديث ميغان والأمير عن أسماء مقترحة لطفلهما الأول، مع عدد من طلاب مدرسة "سانت آن"، وسألت طالبة ميغان عما إذا كان مولودها القادم سيكون فتى أم فتاة، وأجابت ميغان قائلة إنها لا تعرف لأنها وزوجها الأمير هاري فضلا ألا يحاولا معرفة جنس مولودهما القادم قبل مولده.

وبعد أن قالت عدد من طالبات المدرسة بأنهم يتوقعون بأن يكون مولود ميغان القادم فتاة، قالت لهم ميغان: "إذا ماذا تقترحون أن أطلق عليها إذا ما كانت فتاة؟"، وهنا أجاب عليها أحد طلاب المدرسة قائلًا: "آيمي".

وردت ميغان على ذلك بالإشارة إلى سكرتيرتها الخاصة آيمي بيكريل قائلة: "إنها تحمل أيضًا نفس هذا الاسم، هذا اسم رائع وأنا أحبه، سنفكر في هذا الأمر".. أما بالنسبة للأمير هاري فقد كان في تلك الأثناء يتحدث مع مجموعة أخرى من المعجبين.

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