9 مشاهير ماتوا في ظروف غامضة.. كيف؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )
قصص الموت المفاجئ وحوادث الانتحار غير المتوقة في عالم الفن والمشاهير دوماً تحظى باهتمام إعلامي كبير ، فبعض المشاهير تركوا خلفهم ملايين الأسئلة بلا جواب ، اليكم أشهر9 قصص منها:
الأميرة ديانا- حادث سيارة
حادث سيارة تسبب في وفاة الأميرة ديانا مع تساؤلات مطروحة حول أسباب الحادث التي لا تزال غامضة حتى اليوم!
مارلين منرو - انتحار
السبب المعلن لوفاتها هو تناول جرعة زائدة من الأدوية المسكنة غير ان هناك شبهات حول أن وفاتها وقعت على إثر علاقتها بالرئيس جون كنيدي!
سيد درويش - السم
مات بشكل مفاجئ ويعتقد البعض أنه قتل بالسم خاصة مع احتمالية تورط جهاز مخابراتي في الحادث!
سعاد حسني - انتحار
موت مفاجئ عقب قرار عودتها إلى مصر وكتابة مذكراتها، الحادث لم يتم الكشف عن أبعاده حتى اليوم!
ذكرى - جريمة قتل
وجدت الفنانة ذكرى مقتولة داخل شقتها وتم اتهام زوجها بجريمة القتل إلا أن الكثير من الشبهات لاتزال قائمة حول الحادث!
داليدا - الانتحار
تركت رسالة لتخبر فيها الجميع بقرار انتحارها لكن لايزال الغموض يلف حادث وفاتها!
بروس لي - الأسبرين
شعر بصداع مفاجئ فقدم له احد الأصدقاء حبه أسبرين مما تسبب في وفاته بشكل صادم!
أسمهان - حادث سيارة
تسبب حادث سيارة في وفاة المطربة أسمهان وأحاط بالحادث الكثير من الشبهات والظروف الغامضة خاصة مع احتمالية تورط جهاز مخابراتي في الحادث!
صلاح قابيل - دفن حيًا
بعدأ ن تم تحديد سبب وفاته بأزمة قلبية، خرج البعض ليؤكدوا دفنه حيًا!
اقرأ أيضاً:
مارغوت روبي "باربي" بنسخة سينمائية
5 أفلام رائعة من "نتفليكس".. شاهدها ولن تندم (صور)