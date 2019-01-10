9 مشاهير ماتوا في ظروف غامضة.. كيف؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

قصص الموت المفاجئ وحوادث الانتحار غير المتوقة في عالم الفن والمشاهير دوماً تحظى باهتمام إعلامي كبير ، فبعض المشاهير تركوا خلفهم ملايين الأسئلة بلا جواب ، اليكم أشهر9 قصص منها:

الأميرة ديانا- حادث سيارة

حادث سيارة تسبب في وفاة الأميرة ديانا مع تساؤلات مطروحة حول أسباب الحادث التي لا تزال غامضة حتى اليوم!

مارلين منرو - انتحار

السبب المعلن لوفاتها هو تناول جرعة زائدة من الأدوية المسكنة غير ان هناك شبهات حول أن وفاتها وقعت على إثر علاقتها بالرئيس جون كنيدي!

سيد درويش - السم

مات بشكل مفاجئ ويعتقد البعض أنه قتل بالسم خاصة مع احتمالية تورط جهاز مخابراتي في الحادث!

سعاد حسني - انتحار

موت مفاجئ عقب قرار عودتها إلى مصر وكتابة مذكراتها، الحادث لم يتم الكشف عن أبعاده حتى اليوم!

ذكرى - جريمة قتل

وجدت الفنانة ذكرى مقتولة داخل شقتها وتم اتهام زوجها بجريمة القتل إلا أن الكثير من الشبهات لاتزال قائمة حول الحادث!

داليدا - الانتحار

تركت رسالة لتخبر فيها الجميع بقرار انتحارها لكن لايزال الغموض يلف حادث وفاتها!

بروس لي - الأسبرين

شعر بصداع مفاجئ فقدم له احد الأصدقاء حبه أسبرين مما تسبب في وفاته بشكل صادم!

أسمهان - حادث سيارة

تسبب حادث سيارة في وفاة المطربة أسمهان وأحاط بالحادث الكثير من الشبهات والظروف الغامضة خاصة مع احتمالية تورط جهاز مخابراتي في الحادث!

صلاح قابيل - دفن حيًا

بعدأ ن تم تحديد سبب وفاته بأزمة قلبية، خرج البعض ليؤكدوا دفنه حيًا!

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