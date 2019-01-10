عاجل

9 مشاهير ماتوا في ظروف غامضة.. كيف؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات ) 

قصص الموت المفاجئ وحوادث الانتحار غير المتوقة في عالم الفن والمشاهير دوماً تحظى باهتمام إعلامي كبير ، فبعض المشاهير تركوا خلفهم ملايين الأسئلة بلا جواب ، اليكم أشهر9 قصص منها:

الأميرة ديانا- حادث سيارة

حادث سيارة تسبب في وفاة الأميرة ديانا مع تساؤلات مطروحة حول أسباب الحادث التي لا تزال غامضة حتى اليوم!

مارلين منرو - انتحار

السبب المعلن لوفاتها هو تناول جرعة زائدة من الأدوية المسكنة غير ان هناك شبهات حول أن وفاتها وقعت على إثر علاقتها بالرئيس جون كنيدي!

سيد درويش - السم

مات بشكل مفاجئ ويعتقد البعض أنه قتل بالسم خاصة مع احتمالية تورط جهاز مخابراتي في الحادث!

سعاد حسني - انتحار

موت مفاجئ عقب قرار عودتها إلى مصر وكتابة مذكراتها، الحادث لم يتم الكشف عن أبعاده حتى اليوم!

ذكرى - جريمة قتل

وجدت الفنانة ذكرى مقتولة داخل شقتها وتم اتهام زوجها بجريمة القتل إلا أن الكثير من الشبهات لاتزال قائمة حول الحادث!

داليدا - الانتحار

تركت رسالة لتخبر فيها الجميع بقرار انتحارها لكن لايزال الغموض يلف حادث وفاتها!

بروس لي - الأسبرين

شعر بصداع مفاجئ فقدم له احد الأصدقاء حبه أسبرين مما تسبب في وفاته بشكل صادم!

أسمهان - حادث سيارة

تسبب حادث سيارة في وفاة المطربة أسمهان وأحاط بالحادث الكثير من الشبهات والظروف الغامضة خاصة مع احتمالية تورط جهاز مخابراتي في الحادث!

صلاح قابيل - دفن حيًا

 بعدأ ن تم تحديد سبب وفاته بأزمة قلبية، خرج البعض ليؤكدوا دفنه حيًا!

اقرأ أيضاً: 

مارغوت روبي "باربي" بنسخة سينمائية

5 أفلام رائعة من "نتفليكس".. شاهدها ولن تندم (صور)

#نجوم #غموض #مشاهير #منوعات #وفاة

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المزيد من الصور

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...