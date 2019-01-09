5 أفلام رائعة من "نتفليكس".. شاهدها ولن تندم (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

باتت شبكة "نتفليكس" واحدة من أكبر شركات انتاج الأفلام الوثائقية، ولذلك فإنها تقدم الكثير منها، وإليك 5 من أبرزها:

1- Lo and Behold

هو فيلم ألماني يتحدث عن تأثير الإنترنت في تغيير حياة الناس، سواء بشكل سلبي أو إيجابي، فضلاُ عن دور التكنولوجيا على المجتمع بشكلٍ عام.

(Magnolia Pictures - wired.co.uk)

2- Valley Uprising

يروي هذا الفيلم قصة منتزه يتم الوصول إليه من خلال تسلق الصخور فقط من دون أي حبال، وهناك عواقب مميتة بسبب ذلك. تبلغ مدة الفيلم حوالى 98 د.

(Valley Uprising - wired.co.uk)

3- Salt, Fat, Acid, Heat

هو الفيلم رائع جداً، ويقدم نظرة ساحرة على كيفية صنع بعض الأطباق الأكثر ابتكاراً في العالم، من إيطاليا إلى كاليفورنيا.

(Netflix - wired.co.uk)

4- The Vietnam War

يقدم المخرج الوثائقي كين بيرنز فيلماً رائعاً عن حرب فيتنام معتمداً على عنصر التشويق والإثارة.

(Hulton Archive - wired.co.uk)

5- Planet Earth II

هو فيلم من يروي حكاية كوكب الأرض الثاني الذي يتضمن المدن والجبال والصحارى وكل شيء، ويسرد حكاية التغير المناخي الذي يعيشه فضلاً عن التأثير المروع للبشرية على الحياة.

(BBC)

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