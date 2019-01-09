5 أفلام رائعة من "نتفليكس".. شاهدها ولن تندم (صور)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
باتت شبكة "نتفليكس" واحدة من أكبر شركات انتاج الأفلام الوثائقية، ولذلك فإنها تقدم الكثير منها، وإليك 5 من أبرزها:
هو فيلم ألماني يتحدث عن تأثير الإنترنت في تغيير حياة الناس، سواء بشكل سلبي أو إيجابي، فضلاُ عن دور التكنولوجيا على المجتمع بشكلٍ عام.
(Magnolia Pictures - wired.co.uk)
يروي هذا الفيلم قصة منتزه يتم الوصول إليه من خلال تسلق الصخور فقط من دون أي حبال، وهناك عواقب مميتة بسبب ذلك. تبلغ مدة الفيلم حوالى 98 د.
(Valley Uprising - wired.co.uk)
هو الفيلم رائع جداً، ويقدم نظرة ساحرة على كيفية صنع بعض الأطباق الأكثر ابتكاراً في العالم، من إيطاليا إلى كاليفورنيا.
(Netflix - wired.co.uk)
يقدم المخرج الوثائقي كين بيرنز فيلماً رائعاً عن حرب فيتنام معتمداً على عنصر التشويق والإثارة.
(Hulton Archive - wired.co.uk)
هو فيلم من يروي حكاية كوكب الأرض الثاني الذي يتضمن المدن والجبال والصحارى وكل شيء، ويسرد حكاية التغير المناخي الذي يعيشه فضلاً عن التأثير المروع للبشرية على الحياة.
(BBC)
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