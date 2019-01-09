في الهند.. "القمامة" هي التجارة الأكثر ربحاً (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

بعد أكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال فرز القمامة يقف الشاب البالغ من العمر 34 عام Govind هو وشقيقه وسط الكثير من حطام الخردة في غورغان؛ وهي ضاحية مليئة بالزجاج والقمامة والقريبة من مدينة دلهي.. وهي في الحقيقة ليست سوى مصدر رزق وثروة غونفيند !

فهو وشقيقه يعد من المحنكين في هذا المجال مع أكثر من 10 سنوات من العمل به، حيث يقوم بفرز كل ما يقوم بالتخلي عنه الآخرون لاستخراج كل جزء منه على حدة.

فعلي حسب ما يقول Joginder ، وهو أول من بدأ بجمع القمامة: "لقد تغيرت القمامة على مر العصور، فأصبح كل شيء أخف وزنا، مع وجود كميات أكبر من البلاستيك. كما حلت الأسلاك الفضية والتي هي الأكثر قيمة حيث يقول إنه يكسب حوالي 30.000 روبية (مما يعادل 432 دولارا شهريا في المتوسط.

فتجارة الخردة أو ما يطلق عليها الهنود kabadiwalas أو raddiwalas هي قلب الصناعة وإعادة التدوير غير الرسمية إلى حد كبير، فمعظم المدن الهندية لا تقوم بجمع القمامة من الباب إلى الباب أو حتى عزلها كما يقول Roshan Miranda مؤسس شركة Waste Ventures وهي شركة لإدارة النفايات.

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