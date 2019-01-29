شابة تعثر على خاتمها في أنفها بعد 12 عاما من ضياعه (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

عثرت شابة عشرينية على خاتمها الضائع منذ أكثر من 12 عاما في مكان لم تكن أبداً لتتوقعه .

أبيغيل تومبسون شابة خبيرة تجـميل، من منطقة ويست يوركشاير في بريطانيا، كانت قد فقدت الخاتم الذي قدمته لها والدتها في عيد ميلادها الثامن.

وقد ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشابة البالغة من العمر 20 عاما، لاحظت خروج شيء من أنفها بعد أن انتابتها "نوبة عطاس" شديدة وهي في منزلها، ليتضح لاحقا أنه الخاتم الذي فقدته عام 2007.

وذكرت صحف بريطانية إن تومبسون اكتشفت الخاتم في المخاط الذي خرج من أنفها.

وأشارت إلى أنها لاحقا استنتجت أن الخاتم ربما علق في أنفها "بينما كانت تنظف أنفها بإصبعها".

وكانت تومبسون قد افترضت أن الخاتم تعرض للسرقة بعد شهور قليلة من حصولها عليه، لكنها قالت الآن: "لم ولن يخطر على بالي حتى بعد مليون سنة أن الخاتم علق في أنفي".

وحول هذا الأمر، قال جراح التجميل نافين كافالي إن مثل هذا الأمر شائع في الواقع، مشيرا إلى أنه "غير متفاجئ" من الحالة، وأن القصة عادية.

وأوضح الطبيب أن الكثير من الناس يعثرون على بعض الألعاب الصغيرة أو الخرز في الأنف، وفي هذه الحالة فإنه مع العمر يكبر الأنف، لذا أصبحت المساحة داخله أكبر من الخاتم، فخرج عن طريق العطس.

هذا هو الخاتم عندما اشترته والدة الشابة .

مصدر الصور : ديلي ميل + ذا صن

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