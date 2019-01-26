8 بلدان يمكنك زيارتها بـ50$ يومياً.. تعرف إليها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يظنّ الكثيرون أنّ السفر قد يكون مكلفاً كثيراً ويتطلّب مالاً كثيراً. هذا الأمر ينعكسُ بشكلٍ مباشرٍ على خيار زيارة بلدٍ جديد، وقد يؤدي إلى إلغاء الفكرة.

إلّا أنّ هذا الأمر ليسَ ضرورياً، إذ يمكن أن تسافر من دون أي تكلفةٍ باهظة، وستكون نقودك المتوفرة بحوزتك، كافيةً لأن تكون سعيداً.

والامرُ الملفت على هذا الصعيد، هو أنّ هناك بلداناً يمكنك زيارتها بأقل من 50 دولاراً يومياً، إذا كنتَ حريصاً ولديك القدرة على إدارة عملية الإنفاق، ولكن ما عليك معرفته أنّ ميزانيتك المحدودة تفرض عليك أموراً معينة، مثل عدم قدرتك على الإقامة في فندق 5 نجوم.

فما هي هذه البلدان؟

البلد مميزات الانفاق أثناء السفر 1- تايلاند في تايلاند، ثمة فنادق تتميز بأسعارها الرخيصة، إذ تتراوح تكلفة الغرفة الأساسية في الليلة ما بين 6 إلى 10 دولارات. كذلك، فإن وجبة في مطعم محلي لا تتعدى الـ5 دولارات، كما أنّ وسائل النقل رخيصة جداً. 2- اليونان ساهم الانهيار الاقتصادي بالبلاد، في جعل الزيارة إليها أمراً سهلاً. فالوجبة اللذيذة هناك لا تتعدى الـ10 دولارات، ويمكنك أن تقضي أياماً عديدة في فندق مناسب، حيث تبلغ تكلفة الليلة 20 دولاراً. 3- البيرو هي أكثر البلدان جمالاً وغنى بالمناظر الطبيعية الخلابة. يمكن أنّ تقيم في منزل ضيافة مريح بقيمة 25 دولاراً لليلة، كما أن وجبات الطعام لا تتعدى قيمتها الـ5 دولارات. وإذا كنت تدير نفقاتك بشكلٍ صحيحن يمكنك زيارة الشواطئ المهجورة في مانكورا والإبحار في الأمازون. 4- رومانيا هو بلدٌ مثالي ورائع، وهناك ستجد الأسعار المعقولة، إذ تبلغ تكلفة الليلة الواحدة 10 دولارات للغربة و5 دولارات لوجبات الطعام. كذلك، فإنّ تكلفة زيارة المتاحف والمعارض قد تكلفك من 5 إلى 10 دولارات، كما أن أسعار القطارات من الدرجة الانية معقولة للغاية. 5- البرتغال هو أرخص بلد في أوروبا الغربية، والأسعار فيه مناسبة. ففي البرتغال، يمكنك العثور على سرير النوم مقابل 20 دولاراً في الليلة. ورغم أنّ أسعار الطعام مرتفعة في لشبونة، فإنّ هناك مطاعم تقدم وجبات بأسعارٍ معقولة، خصوصاً المأكولات البحرية الطازجة. 6- أندونيسيا هناك الكثير من المُنتجعات السياحية الرخيصة والتي لا تكلفك المال الكثير، علماً أنّ تذكرة الطائرة للوصول إلى هناك هي المكلفة. ولكن، ما يجب معرفته هو أنّه يمكنك العثور على غرفة في بيت ضيافة بأقل من 4 دولارات في الليلة، كما أنّ وجبة المطعم لا تتعدّى الـ6 دولارات. يمكن أيضاً زيارة الأرز والشواطئ الرملية السوداء والبيضاء والمهرجانات والبراكين. 7- الهند بـ20 دولاراً في حال كنت اقتصادياً، يمكنك أن تصنع الكثير. تكلفة الغرفة في الليلة هي مقابل 5 دولارات فقط، في حين أن الطعام النباتي هناك ليسَ مكلفاً أبداً. أمّا لمحبي اللحوم، فلن يزيد أنفاقكم على الطعام عن 10 دولارات. هناك، عليك أن تستخدم العربات بدلاً من السيارات الفاخرة. 8- تركيا بأقل من 50 دولاراً، يمكنك العيش في تركيا، لاسيما في مناطق كابادوكيا أو كاس أو سيلكوك. هناك، يمكن أن تدفع لليلة الواحدة في أي نزلٍ حوالى 25 دولاراً، في حين أنّ الطعام ولاسيما الكباب والشاورما لن يكلفك سوى 2 دولار فقط.

مصدر الصورة: اليونان - Discover Greece

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