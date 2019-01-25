أغنى دولة أوروبية تحتفل بتأسيسها.. لا مطار ولا سكك حديد فيها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

احتفلت دولة ليختنشتاين الصغيرة بالذكرى الـ300 لتأسيسها، وهي تعدّ اليوم أغنى دولة في أوروبا.

وبحسب موقع "إم إس إن"، فإنّ "هذه الدولة الصغيرة هي الأغنى أوروبياً من حيث قياس الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، كما أنها لا تمتلك أي مطار أو نظام سكك حديدية حكومي، ويعتمد السكان والعمال على شبكة الحافلات للتنقل".

ولفت الموقع إلى أنّ "المساحة الإجمالية للدولة تعادل مساحة جزيرة ستاتن في نيويورك، ويبلغ عدد السكان الإجمالي نحو 40 ألف نسمة، حوالي ثلثهم من الأجانب"، موضحاً أنّها "تتميز بإصدارها قوانين صارمة للحفاظ على راحة المواطن".

ووفقا لـ"إم إس إن"، فإنّه "ممنوع على السكان جزّ العشب أو الاحتفال خلال فترات الراحة العامة، مثل استراحة الغذاء، التي تمتد 90 دقيقة (من 12 ظهراً إلى 1:30).

وتمنح السلطات هناك السكان عطلة رياضية، تمتد لأسبوع كامل، وغالباً ما يكون توقيتها في فبراير/شباط أو مارس/آذار.

مصدر الصورة: ليختنشتاين - Pinterest

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