أغلى وأرخص الفنادق في 20 مدينة سياحية حول العالم (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يبحث كثيرون من محبي السفر وعشّاقه عن أرخص فنادق الخمس نجوم حول العالم للإقامة فيها، من أجل توفير الأموال، إلى جانب الاستمتاع برفاهية الإقامة في فنادق تتمتع بالكثير من المزايا.

ووفقاً لموقع "الإندبندنت" البريطاني، فإن مدينة أنطاليا التركية، هي أرخص مدن العالم من حيث الإقامة بفنادق الخمس نجوم، وتكلّف الإقامة في الدرجة الأولى بفنادقها الفخمة 39.62 دولاراً لليلة الواحدة. وأجرى موقع السفر الشهير "Globehunters" مقارنة بين أسعار فنادق الـ5 نجوم لأكثر من 170 مدينة حول العالم. وفقا لصحيفة النهار.

وعلى الرغم من رخص أسعار الإقامة بشكل كبير في أنطاليا، إلا أن المدينة تتمتع بالعديد من المزايا الرائعة، على رأسها شواطئ خلابة على البحر المتوسط، والمعروفة باسم ساحل الفيروز، بالإضافة إلى الآثار الرومانية وأبرزها بوابة هادريان التي بنيت لتخليد زيارة الإمبراطور الروماني للمدينة في العام 130 قبل الميلاد، وبرج هيديرليك الذي يعود تاريخ إنشائه إلى القرن الثاني.

ألقت دراسة Globehunters الضوء على أغلى 20 مدينة وأرخصها حول العالم من حيث أسعار فنادق الـ5 نجوم، فجاءت أنطاليا أرخص المدن، ومن خلفها مدينة مكسيكو سيتي بـ41.38 دولاراً لليلة، ثم شرم الشيخ في مصر بـ50.51 دولاراً، وكييف في أوكرانيا بـ51.23 دولاراً.

والغريب في الأمر، أن التباين بين الأغلى والأرخص حول العالم يصل إلى 515 دولاراً. فجاءت مدينة سان فرانسيسكو الأغلى بـ 554 دولاراً ، بينما جاءت أنطاليا الأرخص بـ39.62 دولاراً.

إليكم القائمة الكاملة لأرخص 20 مدينة لفنادق الخمس نجوم حول العالم:

1- أنطاليا - تركيا

2- مكسيكو سيتي - المكسيك

3- شرم الشيخ - مصر

4- كييف - أوكرانيا

5- سيام ريب (أنغكور وات) - كمبوديا

6- فاس - المغرب

7- سانتا آنا - السلفادور

8- نيودلهي - الهند

9- غويلين - الصين

10- كوالالمبور - ماليزيا

11- مانيلا - الفلبين

12- هو تشي منه - فيتنام

13- بكين - الصين

14- سراييفو - البوسنة والهرسك

15- فينتيان - لاوس

16- هيو - فيتنام

17- بانكوك - تايلند

18- موسكو - روسيا

19- غوا - الهند

20- دبي - الإمارات

وعلى صعيد أغلى المدن من حيث الإقامة بفنادق الـ5 نجوم، تأتي مدينة سان فرانسيسكو الأميركية الأغلى بكلفة 554.64 دولاراً لليلة الواحدة، ثم بوسطن الأميركية بـ539.79 دولاراً، وتأتي بعدهما مدينة كيوتو اليابانية بكلفة 534.17 دولاراً، ونيويورك في المرتبة الرابعة بكلفة 469.59 دولاراً. واحتلت لوس أنجيلس المركز الخامس بـ445.69 دولاراً.

وجاءت قائمة الـ20 مدينة لأغلى فنادق الخمس نجوم كالآتي:

1- سان فرانسيسكو - أمريكا

2- بوسطن - أمريكا

3- كيوتو - اليابان

4- مدينة نيويورك - أمريكا

5- لوس أنجلوس - أمريكا

6- هونولولو - أمريكا

7- مونتريال - كندا

8- موناكو - فرنسا

9- البندقية - إيطاليا

10- واشنطن - أمريكا

11- شيكاغو - أمريكا

12- إنترلاكن - سويسرا

13- ريو دي جانيرو - البرازيل

14- بروج - بلجيكا

15- بويرتو بلاتا - جمهورية الدومينيكان

16- سنغافورة - سنغافورة

17- تورنتو - كندا

18 ميامي - أمريكا

19- كوسكو (ماتشو بيتشو) - بيرو

20- زيوريخ - سويسرا

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مصدر الصور: موقع "annahar"