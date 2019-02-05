ميغان ماركل تكسر القواعد الملكية بإطلالاتها.. كيف ذلك؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (مجلة هي)

دأبت دوقة ساسكس الأميرة ميغان ماركل على الظهور بإطلالاتٍ رائعة تخطف الأنظار. فقد كسَرت زوجة الأمير هاري البورتوكول الملكي فيما يتعلق بالملابس المسموحة، حيث ارتدت سروال الدينيم الممزق، والفساتين اللامعة، إلى جانب فساتين الحمل الضيقة.

وعموماً، فإنّ القواعد الملكية تفرض على الاميرات ارتداء فساتين أو تنورة، يجب أن يصل طولها إلى تحت الركبة. أمّا طلاء الأظافر فهو مسموح فقط بالألوان الحيادية، فيما كعب القطعة الواحدة ممنوع. ولناحية الجوارب النسائية، فإنها إلزامية حكماً.

وبين ماركل ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون فرق شاسع، إذ تلتزم الأخيرة بالقواعد الملكية. وفيما خصّ ماركل، فإنّها تعتمد على اللون الداكن لطلاء الأظافر وتتخلى عن الجوارب الشفافية، في حين أنّها ارتدت فستاناً بقصة الكتف الواحدة الذي يحمل توقيع "جيفانشي".

أمّا الإطلالة التي أثارت ماركل الجدل فيها فهي بارتدائها فستان حمل ضيّق من h&m. وخلال زيارتها أستراليا، فإنّ ماركل ارتدت حذاء القطعة الواحدة الممنوع ملكياً، حتى وصل بها الأمر إلى خلعه والسير حافية القدمين.

مصدر الصور: مجلة هي - Time Magazine

للمزيد:

الملكة تهب هاري وميغان هدية بمئات الملايين ..ماهي؟