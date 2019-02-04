الملكة تهب هاري وميغان هدية بمئات الملايين ..ماهي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ميرور )

أهدت الملكة إليزابيث الزوجين الأمير هاري وميغان ماركل هدية ثمينة جدا تقدر بمئات الملايين بمناسبة انتقالهما لمسكنهما الجديد في المسكن الريفي بفروغمور.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، قررت الملكة إليزابيث أن تترك للزوجين فرصة اختيار لوحات فنية "نادرة" من المجموعة الملكية للملكة إليزابيث.

وتقدر اللوحة الواحدة من هذه التشكيلة بثمن قد يصل لمئات الملايين، ولكنها ليست للبيع.

وقدمت الملكة قائمة بعدد من اللوحات "النادرة"، سيتمكن الزوجان الاختيار منها لمنزلهما الجديد في ويندزور، الذي انتقلا إليه مؤخرا.

وتضم مجموعة الملكة إليزابيث حوالي 600 لوحة لليوناردو دا فينشي، و20 قطعة لمايكل آنجلو، كما تضم لوحات معاصرة لآندي وارهول وأنيش كابور.

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