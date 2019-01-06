كيت ميدلتون: ميغان استخدمتني لتتسلق السلم الملكي!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

تطور جديد في الخلاف الأشهر في القصر الملكي البريطاني بين دوقتي القصر .

فقد قالت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، إن زوجة الأمير هاري الدوقة ميغان ماركل، استخدمتها لتسلق السلم الملكي.

وقالت كيت في تصريحات لمجلة أمريكية، إن ماركل استغلتها للوصول للقصر الملكي، مضيفة أن الأخيرة شعرت بالتجاهل والازدراء مؤخرا من كيت، بحسب ما ذكر موقع "ذا نيوز" الأمريكي.



وأوضح أن كيت أخبرت دوقة ساكس بألا تصدر تعليمات لأعضاء فريقها، قائلة "هذا غير مقبول، هذا فريقي وأنا الذي أتحدث إليهم".

وأشارت التقارير مؤخرا إلى أن الخلافات زادت بين الدوقتين، للدرجة التي دفعت بالأمير هاري وميغان لترك قصر كنسينغتون في لندن، والانتقال إلى قلعة وندسورز، وخلال احتفالات الكريسماس، أمر الملك تشارلز كلتاهما، بأن ينسيا خلافتهما بمجرد الوصول لمكان الاحتفال الذي تم بـ "كنيسة مريم المجدلية".

وكانت الدوقتان ميغان وكيت، تشاجرتا قبل أيام من حفل زفاف الأمير هاري، ودخلتا في جدال حاد بشأن مدى ملاءمة ثوب للأميرة شارلوت البالغة من العمر 3 أعوام، فيما دخلت كيت في نوبة بكاء بسبب تلك الحادثة.

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