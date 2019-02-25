شباب_crew | جولة مصورة في شوراع حمص.. هكذا تبدو الحياة حاليا

... انتهاكات الحوثيين طالت كل جوانب الحياة والرئيس اليمني يطالب بإعادة الإعمار الحوثيون قتلوا ما لايقل عن 3074 مدنيا بينهم 400 طفل و381 امرأة، وتسببوا بجرح 7347 مدنيا بينهم 719 طفلا و514 امرأة. هذه كانت خلاصة تقرير أصدره التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وثق انتهاكات وجرائم ارتكبتها مليشيا الحوثي وصالح ضد المدنيين في اليمن، خلال المدة بين 21 من ايلول سبتمبر 2014 الى 15 اب أغسطس 2015.

... تعيين أحمدي نجاد في مجلس تشخيص مصلحة النظام عين الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد الذي سلم لتوه مقاليد الحكم الى حسن روحاني، الاثنين عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يعد اعلى هيئة للتحكيم السياسي في ايران

... موقف محرج لـ"عروسين" في ليلة الزفاف وثّق مقطع فيديو طريف متداول، موقف محرج للغاية تعرّض له عروسين أثناء احتفالهما بزفافهما.

... "الموضة السريعة".. خطر على البيئة ودمار لكوكب الأرض باتت القضايا المتعلقة بالبيئة وحمايتها من أهم القضايا التي تشغل كوكبنا في الوقت الراهن، إن لم تكن هي الأهم على الإطلاق

... "مقتنيات غريبة" في معدة رجل.. والسبب القلق أدخل المريض الكوري البالغ من العمر 54 عامًا الى مستشفى Ilsan Paik بعد معاناته من آلام حادة وانتفاخ في المعدة، ليتفاجأ الأطباء بالعثور على مقتنيات غريبة..