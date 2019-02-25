شباب_crew | جولة مصورة في شوراع حمص.. هكذا تبدو الحياة حاليا
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( شباب_crew)
تعود الحياة على نحو تدريجي للمناطق التي شهدت صراعاً وأحداثاً دامية خلال الأزمة السورية ، وقد وثق لنا أحد متابعي صفحة أخبار الآن على فيسبوك محمد احمد بعض جوانب مدينة حمص بعد عودة الحياة جزئياً للمدينة .
ونشرت الصور على مجموعة شباب_crew التابعة لأخبار الآن
هنا تظهر لقطة من شارع الحضارة وزحمة الناس مساء بحمص
وهنا صورة لأسواق كرم الشامي
وهنا جامع قباء بحمص
مدرسة عبد الحميد الزهراوي بحمص
شارع الساقية بمنطقة الانشاءات
دوار باب عمر بحمص
مديرية التربية بحمص
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