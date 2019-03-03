بعد "كيكي".. تحدي "الجبنة" المستفز يجتاح مواقع التواصل

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرة هي التحديات التي تجتاح منصات التواصل الإجتماعي، وأبرزها تحدي "كيكي"، إلى جانب تحدي "مومو" الذي عاد ليبرز مؤخراً بخطورته البالغة، وسط تحذيرات جدّية منه في العديد من الدول حول العالم. الجديد على صعيد هذه الغرائب هو تحدي "الجبنة"، باتت مقاطع الفيديو المرتبطة به تنتشرُ بكثرة عبر مواقع التواصل.

وتبرز هذه اللقطات المصورة قيام آباء برمي شريحة من الجبنة فجأة ومن دون سابق إنذار على وجه أطفالهم من عمر الشهر وحتى سن المراهقة. في بعض تلك اللقطات، يبدو الأطفال مسرورين بما حصل معهم، لكنّ الامر يصبحُ مستفزاً عندما يطال هذا التحدي أطفالاً لم يتعدّ عمرهم الأشهر القليلة.

ومن بين أكثر اللقطات المنتشرة لهذا التحدي، هو ذاك الذي يُظهر أحد الأشخاص وهو يلقي شريحة جبنة على وجه أخيه الصغير. وحقق هذا الفيديو حوالى 8 ملايين مشاهدة، وذلك قبل سحبه عن "تويتر".

مصدر الصورة: Tweet247.net

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