فتى يبلغ من العمر 11 عاماً ينظف الشواطئ من القمامة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (brightside)



كثيراً ما نعتقد أن الأمر يستغرق الكثير من الوقت والجهد والناس لإحداث فرق. لدرجة أننا نتردد في اتخاذ هذه الخطوات الصغيرة لجعل عالمنا أكثر رقة وأمانا ونظافة ، لأننا نعتقد أن هذا لا يعني شيئا على المدى الطويل. هذه القصة عن لويس-ماتيس (11 عاما) من كورنوال تثبت أن كل عمل صغير يساعد ، وبإمكان شخص واحد أن يفعل الكثير من أجل محيطه والعالم كله.

يقوم لويس ماتيس نيكولس ، بتنظيف القمامة من الشواطئ المحلية . يشارك الصبي ووالديه صورًا لكل القمامة التي توجد على شواطئ كورنوال وفي مياه البحر عبر حسابه على انستغرام، فينشر صور أشياء بلاستيكية من جميع الأنواع ، وكرات التنس ، والحبال ، والعلب ، ولعب الأطفال ، والأحذية ، والإطارات ، وحتى الهواتف المحمولة.

بمساعدة من حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي ، يشجع لويس ماتيس الناس على استخدام قدر أقل من البلاستيك والمطاط الذي يتحول إلى حطام سامة يطفو على البحر ويرقد على شواطئنا. كما يشارك لويس في الفعاليات الاجتماعية المكرسة لمعالجة المشاكل البيئية ، وحتى أنه قام بتنظيم معرض صغير من الحطام البحري الذي وجده على شواطئ كورنوال.

هدف لويس هو أن يظهر للناس أن بحارنا ملوثة بالكثير من الأشياء التي لا يفترض أن تكون هناك على الإطلاق ، وأنه علينا ان نصبح اكثر حكمة ومسؤولية.

مع أعماله اليومية ، يثبت لويس ماتيس أن الحل لبيئة نظيفة لا تتطلب جهود كثيرة، بل يستطيع كل فرد منا القيام بشيء ما على أساس يومي، لدينا كوكب واحد فقط نعيش فيه ، ويعتمد مستقبله على كل واحد منا.

مصدر الصورة: brightside

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