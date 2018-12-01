بكين تنتقد عبور مدمّرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وجّهت الصين انتقادات حادة للولايات المتحدة على خلفية إبحار مدمّرة تابعة للبحرية الأمريكية بالقرب من جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بنت فيها بكين منشآت عسكرية. وأرسلت الولايات المتحدة وحلفاؤها، في الآونة الأخيرة، طائرات وبوارج للمشاركة في مناورات “حرية الملاحة” في المنطقة بهدف توجيه رسالة إلى الصين مفادها أن القانون الدولي يعطيها الحق في عبور المياه التي تقول بكين إنها خاضعة لسيادتها.

وقال المتحدّث باسم منطقة العمليات الجنوبية في الجيش الصيني لي هوامين في بيان إن المدمّرة الأمريكية “تشانسلورزفيل” دخلت الإثنين المياه قبالة سواحل جزر باراسيل التي تعرف بالصينية تحت اسم تشيشا. من جهتها، اوضحت وزارة الدفاع الامريكية ان المدمرة كانت تبحر قرب هذا الارخبيل من اجل “الاعتراض على المطالب البحرية المبالغ فيها والحفاظ على الوصول الى الممرات التي يمكن عبورها طبقا للقانون الدولي”.

وأرسلت الصين طائرات وسفنا حربية لتحذير السفينة الأميركية بضرورة مغادرة المنطقة. وقال لي “نطالب الولايات المتحدة بضبط أنشطة سفنها وطائراتها العابرة بمحاذاة الأراضي الصينية من أجل تفادي أي حادث طارئ”.

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