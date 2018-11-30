توقيع اتفاقية تبادل حر جديدة بين أمريكا وكندا والمكسيك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



وقّعت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الجمعة اتفاقية التبادل الحر لاميركا الشمالية خلال حفل رسمي نظم على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس.



والاتفاقية الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي أبرمت في 30 سبتمبر تحل محل اتفاقية التبادل الحر لاميركا الشمالية السارية منذ 1994 والتي قرر الرئيس الاميركي الانسحاب منها.

وقال الرئيس الاميركي "هذا نموذج اتفاق للتبادل الحر سيغير الخارطة التجارية بالنسبة للجميع" في إشارة الى الاتفاقية التي كانت موضع مفاوضات شاقة بين الدول الثلاث بضغط من دونالد ترامب.

وكان المفاوضون من الدول الثلاث توصلوا الى اتفاق بعد ماراتون من المحادثات بدأ في مطلع ايلول/سبتمبر. وتوصل الاطراف الثلاثة اخيرا الى تسوية حول عدد من المسائل الحساسة وخصوصا في ما يتعلق بالسيارات والزراعة.



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