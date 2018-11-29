الكرملين يؤكد اللقاء بين بوتين وترامب على هامش قمة العشرين

أخبار الآن | بوينوس ايرس - أرجنتين (وكالات)

أكدت الولايات المتحدة عقد اجتماع فى الأرجنتين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين يوم السبت على هامش قمة مجموعة العشرين. بدوره قال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية "لقد أكدت واشنطن اللقاء". وأضاف بيسكوف إن المواضيع التي سيبحثها الرئيسان "العلاقات الثنائية والامن الاستراتيجي ونزع الاسلحة " .

وتابع "قد لا نتفق بالضرورة على كل المواضيع، هذا أمر بالتالي مستحيل، لكن من الضروري التحاور. هذا يصب في مصلحة ليس بلدينا فقط وانما في مصلحة العالم باسره". وكان الرئيس الاميركي هدد بالغاء اللقاء المرتقب مع بوتين بسبب المواجهة بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف، قائلا "قد لا اعقد هذا اللقاء" المرتقب مع بوتين في هذا الإطار.

ويسود توتر بين روسيا وأوكرانيا منذ الاحد في أسوأ صراع قوة منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014، بعدما قام خفر السواحل الروسي باعتراض ثلاث سفن عسكرية أوكرانية قبالة القرم، الامر الذي القى بثقله على قمة العشرين التي تفتتح الجمعة في الارجنتين.

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