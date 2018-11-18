الكرملين يحضر لقمة بوتين وترامب في الأرجنتين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أعلن الكرملين قرب بداية تحضير اللقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، سنبدأ نحن الخبراء قريباً الاستعدادات لبلورة أجندة اللقاء ومعاييره الزمنية ، وذكر المسؤول أن الرئيسين أكدا نيتهما اللقاء في عاصمة الأرجنتين أثناء مشاركتهما في فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى، بباريس في 11 نوفمبر الجاري

وأجرى الرئيسان لقاء وجيزاً في العاصمة الفرنسية باريس، أثناء حضورهما الفعاليات، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء الماضي أن الاستعدادات جارية للقاء بوتين وترامب على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، في نهاية الشهر الجاري.

وعقد اللقاء الرسمي الكامل الوحيد بين الرئيسين الروسي والأمريكي في يوليو(تموز) الماضي، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ومع أن ترامب أعلن بعد ذلك رغبته في لقاء جديد مع بوتين، إلا أن إدارته لم تبادر بأي إجراءات أو اتصالات لترتيب لقاء جديد بين الرئيسين.

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