إمرأة تفجر نفسها بمدينة غروزني جنوبي روسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فجّرت إمرأة نفسها قرب مركز للشرطة في مدينة غروزني، عاصمة الشيشان، جنوبي روسيا.

وذكرت وسائل إعلام، أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا فيما وقعت إصابات طفيفة في صفوف المدنيين بينهم أفراد من الأمن الروسي.

وعلى خلفية الحادث، أغلقت قوات الأمن الروسية الطرق المؤدية إلى المنطقة، ومنعت الاقتراب من مكان الحادث وفتحت تحقيقاً في ملابساته.

وذكرت مصادر محلية أن الإمرأة كانت تحمل عبوة متفجرة، فيما طلب أحد أفراد الشرطة الروسية منها إظهار بطاقتها لكنها رفضت الانصياع للأوامر.

وأوضحت المصادر إنها سارعت بتفجير نفسها بعد أن حذرها أفراد من الشرطة الذين وصلوا المكان.

وكانت داعش تبنت في أغسطس الماضي، هجمات إرهابية متفرقة نفذتها داخل الشيشان.

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