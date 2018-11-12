انفجار ضخم يهز العاصمة كابول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين إثر تفجير انتحاري شهدته العاصمة كابول ، بحسب نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الأفغانية وتبنى تنظيم داعش الهجوم الانتحاري أمام مدرسة ثانوية فرنسية أفغانية والذي راح ضحيته ثلاث نساء ورجلين وضابط شرطة واحد .

ومن بين الضحايا الـ6، 3 نساء ورجلين وضابط شرطة واحد، وفقا لتصريحات رحيمي. وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية قد قال لـCNN إن "مهاجما انتحاريا فجر نفسه في العاصمة الأفغانية، الإثنين وقت الغداء". وفجر الانتحاري نفسه بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة في منطقة كابول المركزية 1، أمام مدرسة ثانوية فرنسية أفغانية. ووقع الهجوم بالقرب من بعض المتظاهرين الذين كانوا يتظاهرون ضد الوضع الأمني في غزنة وأوروزجان.

اقرأ المزيد:

انطلاق محادثات السلام الأفغانية في موسكو