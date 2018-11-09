انطلاق محادثات السلام الأفغانية في موسكو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انطلقت الجمعة محادثات السلام الأفغانية متعددة الأطراف في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة حركة طالبان و12 دولة.

واستبعد المتحدث باسم المجلس الأعلى الأفغاني للسلام وعضو وفد كابول إلى محادثات السلام حول أفغانستان، إحسان طاهري أن يتم عقد اجتماع مباشر بين الوفد الأفغاني ووفد حركة طالبان في العاصمة الروسية .

وأكد طاهري في تصريحات صحافية، أنه "لن يكون هناك أي إجتماع أو لقاء بين أفغانستان وطالبان بشكل مباشر"، فيما وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، المحادثات بأنها إطار لتطوير الحوار، وتفعيل التسوية السياسية في أفغانستان.

وبينما أكّد لافروف استعداد بلاده لدعم جهود التسوية، حذر في الوقت ذاته من تمكن الجماعات المسلحة بمساعدة تنظيم داعش في تحويل أفغانستان إلى معقل للإرهابيين.

إقرأ أيضاً:

الساحة الحمراء تحيي ذكرى عرض 1941 العسكري التاريخي

القاضية رسولي: ليس كل الأفغانيات يتسولن بالبرقع الأزرق!