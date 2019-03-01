الهند والصين يُساهمان بتشجر الأرض!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (news18)

قد يفاجئكم سماع هذا الخبر، لكن هناك الآن غطاء أخضر على وجه الأرض أكثر مما كان عليه ، قبل 20 عاما. هذا وفقا للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) ، التي تقول إن هناك الآن أشجار أكثر على الأرض مقارنة مع عقدين من الزمان. وتظهر دراسة ناسا أيضا أن الصين والهند تقودان الطريق بمشاريعهم الطموحة لزراعة الأشجار.

ففي 5 يوليو 2017 ، زرعت الهند ما يصل إلى 66 مليون شجرة في يوم واحد ، وذلك في ولاية ماديا براديش ، مما خلق رقما قياسيا عالميا جديدا في هذه العملية. وقبل ذلك ، قام 800 ألف متطوع في ولاية أوتار براديش بزرع 50.4 مليون شجرة في 24 ساعة فقط.

إن الصين والهند تمثلان ثلث مساحات خضراء ، لكنهما لا تحتويان إلا على 9٪ من مساحة اليابسة في كوكب الأرض المغطاة بالنباتات ، ويُعد هذا الاكتشاف مثيرا للدهشة ، بالنظر إلى المفهوم العام لتدهور الأراضي في البلدان المكتظة بالسكان من الاستغلال المفرط.

تم اكتشاف ظاهرة التخضير لأول مرة باستخدام بيانات الأقمار الصناعية في منتصف التسعينات ، وأصبحت مقارنة البيانات التي أجريت منذ 20 عامًا ممكنة الآن بسبب أجهزة ناسا التي تدور حول الأرض. ويطلق عليه مقياس الطيف الضوئي ذو الدقة المعتدلة ، أو MODIS ، وتقول ناسا أن بياناتها عالية الدقة توفر معلومات دقيقة للغاية. وهذا يسمح للباحثين بحساب التغيرات في انتشار الغطاء الأخضر والغطاء النباتي ، وصولا إلى مستوى 500 متر أو حوالي 1600 قدم على الأرض.

ومشاريع زراعة الأشجار الطموحة هي جزء من استراتيجية حكومة الهند للتصدي لتغير المناخ. ففي مؤتمر المناخ في باريس عام 2015 ، التزمت الهند بإنفاق ما يصل إلى 6 مليارات دولار لإعادة غرس الغابات على 12 في المائة من مساحة الأراضي في البلاد ، وكذلك زيادة الغطاء الحرجي بنسبة تصل إلى 29 في المائة. كما أن لدى الصين مشاريع مماثلة لحفظ وتوسيع الغطاء الحرجي.

و ُيشير البحث إلى أن 82٪ من الغطاء الأخضر الذي يشاهد في الهند يرجع إلى الزراعة المكثفة للمحاصيل الغذائية. ويشمل ذلك العديد من الممارسات المحصولية ، والتي يتم إعادة زرع الحقل فيها لإنتاج أكثر من محصول واحد في السنة. وهذا يعني أيضا أن إنتاج الحبوب والخضروات والفاكهة وغيرها زاد بنسبة 35 إلى 40 في المائة منذ عام 2000.

ومع ذلك ، فإن الباحثين يحذروننا== أيضًا من أن زيادة الغطاء الأخضر في الصين والهند لا يعوض الضرر الناتج عن فقدان الغطاء النباتي الطبيعي في المناطق المدارية مثل البرازيل وإندونيسيا.

مصدر الصورة: arabic.china

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