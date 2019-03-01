مهمة جديد لكلب الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الوفي!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( بزنس انسايدر )

عندما مات صاحبه ، بدا سولي إتش دبليو بوش شاحباً حزيناً في صورة انتشرت على نحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، هو كلب خاص جداً ، كلب رافق رئيس أقوى دولة في العالم لسنوات طويلة ، لكن يبدو أن سولي يكمل حياته في مهمات جديدة .

وذكرت وسائل إعلام أمريكية الخميس، أن سولي كلب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب حصل على مهمة جديدة في مركز طبي لمساعدة عسكريين حاليين ومحاربين قدامى.

وسيعمل سولي الذي كان مرفقاً للرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة، في مركز "والتر ريد" الطبي.

ورافق سولي بوش الأب خلال المراحل الأخيرة من حياته، وجثم بشكل مؤثر جوار النعش خلال المراسم الرسمية لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بوش بوش في القاعة المستديرة بالكونغرس الأمريكي العام الماضي.

وقال مركز "والتر ريد" إن مهمة سولي الجديدة تتمثل في توفير الدعم والترويح عن نفوس المحاربين المصابين وأسرهم، بالإضافة إلى طاقم المستشفى وتخفيف أجواء التوتر وزيادة المشاعر الإيجابية.

وأصبح سولي ذي العامين والنصف ،واحدا من سبعة كلاب تعمل بالمركز الطبي الواقع في ولاية ماريلاند.

مصدر الصور: T-Online + CNN.com

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