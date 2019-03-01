هل شاركت بتحدي العثور على البومة؟.. اليكم قصة الصورة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ذا صن )

لم يكن المصور البالغ من العمر 55 عاماِ يتخيل أن صورته التي التقطها بالقرب من منزله في ماكليسفيلد ، شيشاير ، في بريطانيا الصيف الماضي ، ستثير كل هذا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أنها ستفتح المجال لتحد فريد من نوعه .

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بول بيتش ،التقط صورة لبومة صغيرة على الشجرة ، وعند انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي ، بدأ تحد العثور على البومة ، الذي وصل لمختلف دول العالم .

وحتى بول يعترف بأن التقاط الصورة لم يكن بالأمر السهل ، ففي كل مرة يرفع المصور الهاوي عينه عن طائر البوم ، يضيع منه على الفور، بسبب لونه القريب جداً من لون جذع الشجرة ويستغرق الأمر من المصور عدة دقائق ليعاود العثور عليه .

وقال بول: "لقد ذهبت عن قصد لمحاولة العثور على البومة الصغيرة ، التي سمعت صوتها قريباً من منطقتي ، لكن كان من الصعب حقاًِ العثور عليها ، فثابرت كثيراً حتى التقطتها بعدستي "

وياتبع بول "عندما حملتها على مواقع التواصل الاجتماعي كنت أعلم أنها ستحصد الكثير من التفاعل ، لكن ليس للدرجة التي تصبح فيها الصورة تحد "

و تنتمي البومة في الصورة لسلالة البوم الصغير ، والتي عادة ما توجد في الأجزاء الدافئة من أوروبا ولكنها شقت طريقها إلى بريطانيا في نهاية القرن التاسع عشر.

إذا لم تكن بعد قد شاركت بالتحدي ، فاليك الصورة .. حاول العثور على البومة على الشجرة

هاهي البومة ، بالصورة المكبرة .

مصدر الصور: ذا صن

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