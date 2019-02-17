هذه الصورة حيّرت الكثيرين.. أين طائر البوم على الشجرة؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة التقطها المصور بول بيش تظهر شجرة عملاقة وقد حط عليها طائر البوم الذي تعجز العين عن رؤيته بشكلٍ مباشر ضمنها، من دون التركيز والتدقيق بالصورة.

ووفقاً لموقع "مانشستر إيفنينغ نيوز"، فإن "بيش تحدّى الناشطين بكشف المكان الذي يقف عليه طائر البوم في الشجرة"، موضحاً أنه "واجه صعوبات في تعقب الطائر حين كان ينتقل بين الشجر، إذ أن العثور عليه ليس بالأمر السهل".

ولفت بيش إلى أنّ "لون الطائر لا يختلف أبداً عن لون الشجرة التي حطّ عليها، فهو قريب إلى الكستنائي".

ووفقاً للصورة التي تمّ الكشف عن لغزها، فإنّ الطائر حطّ في أسفل الشجرة (بحسب الصورة)، في حين أنه لا يمكن لأحد تمييزه من أول نظرة، والامر هذا يحتاج إلى دقائق عديدة.

مصدر الصور: newsbeezer

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