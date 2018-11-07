افتتاح مطعم لطيور "البوم" في روسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

افتتح مجموعة من الروس، في العاصمة موسكو، مقهى ولكن ليس للبشر فقط بل لطائر "البوم"؛ حيث أطلقوا عليه اسم “Owls House”

ويتواجد به إحدى عشرة بومة من سلالات مختلفة.

يسمح للزائرين فور وصولهم بمداعبة البوم وإطعامهم ولمس ريشهم الناعم ولكن يجب عليهم ﺗﻨﻈﻴﻒ أﻳﺪﻳﻬﻢ ليتمكنوا من ﻟﻤﺲ اﻟﻄﻴﻮر ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ فقط. وحازت فكرة المقهى على إعجاب الزائرين، وتعود فكرة المقهى إلى مالكه "مارك لوبنتسيف" الذى اعتبرها فى البداية رحلة خيالية بعد السماع عنها على الإنترنت.

يدفع الزوار 6 سنتات أمريكية في الدقيقة أثناء زيارة المقهى وهناك رسوم إضافية إذا أراد أحدهم إطعامها. وللحفاظ على صحة "البوم" يتبع المقهى نظاما غذائيا صارما وذلك بتقديم الطعام للطيور كل 3 ساعات.

اختلفت الثقافات حول رمزية طائر "البوم"، ففى الثقافات العربية على سبيل المثال، يمثل هذا الطائر علامة شؤم أما فى الولايات المتحدة فهى رمز للحظ والبركة وفى بلدان أوروبية كثيرة هو يرمز للحكمة.

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